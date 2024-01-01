  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يعلن استلام جثماني منفذي عملية البحر الميت في أكتوبر الماضي

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يعلن استلام جثماني منفذي عملية البحر الميت في أكتوبر الماضي



عمان/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، للشروع في إجراءات الدفن بعد تسليمهما لذويهما.


وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.


هذا ونفذ عامر قواس وحسام أبو غزالة، يوم 18 أكتوبر عملية إطلاق نار بعد أن تسللا من الأردن جنوب البحر الميت، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 2 منهم والبحث عن مسلح ثالث محتمل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوب البحر الميت، وقد طلب من السكان البقاء في منازلهم في البلدات القريبة من مكان الهجوم لحين صدور تعليمات أخرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في حينها إن المسلحين عبروا الحدود من الأردن سيرا على الأقدام وهم يرتدون الزي العسكري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك تحقيقا أمنيا في احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين.

ولاحقا، نفى الجيش الأردني ما تداولته وسائل الإعلام العبرية عن اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: "أتمنى من حماس أن تقول هي غزة واهلا وسهلا بالسلطة والحكومة لتحمل مسؤولياتهم"

صفقة صغيرة على الطاولة..كبار المسؤولين في اسرائيل يسافرون للقاهرة

مستشار ترامب للشرق الاوسط يتحدث عن غزة وايران ووقف اطلاق النار…

واشنطن بوست: "انتقام ونيران وتدمير.. عام من فيديوهات الجنود الإسرائيليين في غزة"

مستشرق إسرائيلي: العد التنازلي لحرب لبنان الرابعة بدأ هذا الأسبوع

القسام تبث الجزء الثاني من عملية "الانتصار لدماء السنوار" (فيديو)

يديعوت أحرونوت": الفصائل الفلسطينية المسلحة في جباليا نظمت نفسها وتوقع خسائر في الجيش

الأخبار الرئيسية

20241204032933

رئيس الشاباك يزور القاهرة الخميس لتحريك المفاوضات.. نفي إسرائيلي

"الأونروا": العائلات في قطاع غزة تواجه ظروفا مزرية بسبب النزوح المتكرر

1692258983

مخاوف إسرائيلية من حرب أهلية في حال إعفاء نتنياهو من منصبه

army-general-3-sold-without-face-730x438 (1)

ذعر في جيش الاحتلال.. مؤيدو القضية الفلسطينية يراقبون تحركات الجنود ويقدمون شكاوى لاعتقالهم

حكومة نتنياهو شرعت بالتطهير السياسي لخصوم نتنياهو في الجيش الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية