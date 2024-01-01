قراران بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة الأربعاء قرارين بشأن فلسطين، يتعلقان بـ"تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، و"شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة".



وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7 دول، فيما حصل القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.

وكانت الجمعية العامة قد عقدت جلسة ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، حيث أعادت كما في كل عام، التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء تبني الجمعية العامة للقرارين في هذا السياق، إلا أن النصوص هذا العام شملت بعض الإضافات المتعلقة بمؤتمر دولي من المفترض عقده في نيويورك في يونيو 2025 لنقاش حلول عملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة و "حل الدولتين".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكاميروني فيلمون يانغ، الثلاثاء، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف عبر منصة "إكس"، بعدما ألقى كلمة أمام الجمعية العامة حول الشرق الأوسط: "لا يزال حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، الذي يوفر للإسرائيليين والفلسطينيين فرصة العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة".

وأكد يانغ أن "السلام والأمن لن يتحققا أبدا بالقوة أو الاحتلال"، وأن الحوار والاعتراف المتبادل والقانون الدولي هي الوسائل الوحيدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم.