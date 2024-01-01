واشنطن تدعو "إسرائيل" إلى التحقيق في مقتل موظفي المنظمات الإنسانية في غزة

واشنطن/سما/

دعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى إجراء تحقيق في مقتل موظفين في منظمتي "أنقذوا الأطفال" و"المطبخ المركزي العالمي" جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نحن غاضبون ونريد الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الحادث. ونحن قلقون بشأن الأنباء حول الضربة".

وتابع: "كنا ولا نزال نعتقد أن موظفي المنظمات الإنسانية يجب أن يتمتعوا بالحماية ليكونوا قادرين على إيصال المساعدات بشكل آمن سواء إلى غزة أو إلى أي نقطة أخرى من العالم".



وأضاف: "كما قلت، على الجيش الإسرائيلي أن يقدم معلومات إضافية حول هذا الحادث. ولا أعتزم الخروج بأي استنتاجات حتى نحصل على المزيد من المعلومات ونجمع الحقائق".

وأكد: "ولكن بشكل عام ندعو إسرائيل إلى أن تحقق بشكل دقيق وشفاف في مثل هذه الأعمال وتتخذ الإجراءات المناسبة في إطار منظومتها، بما في ذلك المحاسبة على أي انتهاكات".

وردا على سؤال حول إدانة واشنطن لقتل موظفي المنظمات الإنسانية، قال باتيل: "ندين القتل المتعمد لموظفي المنظمات الإنسانية في أي مكان، بما في ذلك في ما يخص هذا الحادث أيضا"، مجددا التأكيد أن واشنطن طلبت معلومات إضافية حول ما حدث.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الأراضي الفلسطينية مهند هادي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل موظفين في منظمتي "أنقذوا الأطفال" و"المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي.