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كبار الضباط الإسرائيليين يهاجمون كاتس لتقاعسه: "لم يأت كي يعمل"

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبار الضباط الإسرائيليين يهاجمون كاتس لتقاعسه: "لم يأت كي يعمل"



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء بأن كبار الضباط الإسرائيليين وجهوا انتقادات لاذعة لوزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، مشيرين إلى أنه "لم يأت كي يعمل".


وبحسب القناة، "اشتكى الضباط من أنه لا يقوم بفعل شيء، ويأتي متاخرا إلى الوزارة ويمضي ساعات مع أعضاء مركز الليكود ويتبنى إنجازات على مشاريع أعدت قبل دخوله للمنصب".


وفي وقت سابق، طالت انتقادات واسعة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، بعد انتشار مقطع فيديو له بينما كان يرقص في حفل زفاف على الرغم من تلقي تل أبيب مئات الصواريخ من "حزب الله".

كما أثار كلام كاتس عن تجريد "حزب الله" من سلاحه كشرط أساسي لأي تسوية مع لبنان، موجة انتقادات كبيرة وتسبب بصدمة مفاجئة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وتولى يسرائيل كاتس رسميا منصب وزير الدفاع في 8 نوفمبر الماضي، في حفل تسليم متواضع، بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوآف غالانت قبلها بيوم.

وقال كاتس في خطابه إنه يتطلع إلى العمل مع مؤسسة الدفاع وأنه سيكون "المدافع عن الجيش الإسرائيلي"، ووعد "بتسخير كل قدراتي للسماح للجيش بالتعامل مع الأمور التي عليه التعامل معها، بكل قوة".

مضيفا: "أنا متأكد من أننا سنحقق النصر في هذه الحملة التي تهدف إلى كبح العدوان الإيراني وإبطال قدراته، ومواصلة تفكيك حماس كقوة حاكمة وعسكرية، وهزيمة حزب الله".

#يسرائيل كاتس

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