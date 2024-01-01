هاليفي يتحدث عما سيكتشفه حزب الله حال انسحاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد تقييم للوضع وجولة ميدانية جنوب لبنان، إن "الجيش قادر على التعامل مع أي حدود، وهدفه منطقة آمنة".



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، أجرى أمس الاثنين تقييما للوضع وجولة ميدانية في منطقة جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، وقائد فرقة "الجليل" (91)، العميد شاي كالفير، وقادة آخرين".



وقال هرتسي هاليفي: "أتوقع أنهم سيكتشفون خلال الأيام القريبة أن عددا كبيرا من عناصرهم قد قتلوا هنا خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا ما نراه في القرى الأكثر عمقا. هنا، في الشريط الأول للقرى القريبة، لا يقتربون، لا يوجد هنا أي عنصر، ما كان هنا قد تم تدميره".

وأضاف: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تلتزم تماما بوقف إطلاق النار، ومن هنا، عندما ننظر جنوبا إلى بلدات الشمال، فإن المهمة هي ضمان منطقة آمنة. قوات جيش الدفاع تقوم هنا بعمل دقيق جدا وبجودة عالية".

وأردف: "للقتال هنا أبعاد أوسع. حزب الله، الذي كان منتشرا بقوة كبيرة هنا، تلقى ضربات قاسية. هذا يفهم الآن أيضا في غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي قادر على التعامل مع أي حدود. قاتلنا هنا على جبهتين قريبتين من الدولة، وفي أماكن بعيدة أخرى. نحن مستمرون في القتال".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية.