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ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله



برلين/سما/

أمر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بالقبض على رجل يشتبه في أنه عضو في منظمة "حزب الله" اللبنانية في منطقة هانوفر.


ويعتقد أن هذا الرجل كان يعمل لصالح الحزب داخل ألمانيا من بين أماكن أخرى. 

وأوضحت أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا أن الرجل وهو لبناني تولى منذ عام 2009 مهام قيادية في جمعيتين خاضعتين لسيطرة التنظيم في منطقة هانوفر.

ويشتبه في أنه قام بتنظيم فعاليات لدعاة مقربين من حزب الله كما كان على تواصل منتظم مع قيادات التنظيم، وأضاف الادعاء: "إلى جانب ذلك كان يتولى شؤون العلاقات العامة للجمعيتين".

وبحسب البيان كان الرجل قد شارك في صيف 2008 في دورات تدريبية مخصصة للقيادات في لبنان. وفي عام 2017 عمل لفترة قصيرة كمراسل خارجي لمؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله. وذكر الادعاء أن الرجل "كلّف بالإضافة إلى ذلك بتنسيق أعمال بناء لمسجد. ويوجه الادعاء العام الألماني للرجل تهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" في الخارج.

وقام ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات باعتقال المتهم بناء على أمر اعتقال صادر من الادعاء العام. ومن المقرر أن يقرر قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية خلال اليوم ما إذا كان سيتم وضع الرجل في الحبس الاحتياطي.

#المانيا #حزب الله

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