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جيش الاحتلال يطُلب من الجنود العودة من الخارج خوفاً من الاعتقال

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطُلب من الجنود العودة من الخارج خوفاً من الاعتقال



القدس المحتلة/سما/

 من الذعر في صفوف جيش الاحتلال، فقد طلب من الضباط والجنود الذين كانوا في غزة ويعتزمون السفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة الامتناع عن القيام بذلك.

وبحسب صحيفة يديعوتن احرنوت، طلبت قيادة الجيش الاسرائيلي من الجنود إزالة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم موجودين في غزة، حيث اعدت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين قوائم سوداء، وطُلب من 8 جنود على الأقل العودة من الخارج خشية اعتقالهم ، وتم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمنع الاعتقالات.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت سيعطي زخما للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا ضد كبار الضباط في الجيش وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، فقد طُلب من بعضهم في الأسابيع الأخيرة مغادرة البلدان التي زاروها فوراً، خوفاً من الإجراءات القضائية ضدهم.

في الآونة الأخيرة، حدد الجيش الإسرائيلي حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب السفر بسبب الخوف من الاعتقال.

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