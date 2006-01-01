الكشف عن الاحصاءات الاولية لشهداء حزب الله…

بيروت /سما/

بدأ "حزب الله" منذ فترة اعداد إحصاء رسمي لعدد شهدائه نتيجة العدوان الاسرائيلي، وسط تعقيدات بالغة نتيجة واقع الجبهة واستمرار وجود اعداد من العناصر تحت الانقاض او فقدان اي اثر للبعض الاخر.

وبحسب المعطيات فان العدد النهائي لشهداء الحزب سيظهر جلياً عندما ينجز الحزب "لوائح شهداء المقاومة"، وهو امر يتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، علما ان الحزب احتاج إلى مهلة ثلاثة أشهر بعيد حرب تموز 2006 لكي ينجز هذه اللوائح.

وبحسب الاحصاءات الاولية المستندة الى بيانات النعي التي كان يصدرها الحزب وأكثر من مصدر على صلة بالحزب فان العدد التقريبي للشهداء الحزبيين هو ما بين 3500 و4000 عنصر وهو رقم يُعدّ ضخماً إذا ما قورن بخسائر الحزب في حرب تموز التي أعلن أنها بلغت نحو 260، فيما يقدّر المصابون والجرحى بأكثر من عشرة آلاف.

وفي سياق متصل، افادت مصادر موثوقة ان "حزب الله" بجري ورشة "تنظيم" تتناول ملء الفراغات في هيكليته، وهناك حديث عن تولي شخصية أمنية في الحزب "قيادة الظل"، على أن يكون الشيخ نعيم قاسم في الواجهة الاعلامية.