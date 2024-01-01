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اسرائيل تسلم الاردن جثماني الشهيدين قواس وأبو غزالة

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسلم الاردن جثماني الشهيدين قواس وأبو غزالة



القدس المحتلة/سما/

سلمت اسرائيل اليوم الأربعاء، الاردن جثماني الشهيدين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان مقتضب، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة.

وأوضح أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهم لدفنهما بالمملكة.

وقالت مصادر عائلية إن الحكومة الأردنية استدعت أهالي الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة عند الساعة الواحدة والنصف الليلة الماضية دون إعلامهم باستلام جثامين أبنائهم، ثم تم توديعهم ودفنهم في مقبرة سحاب.

وفي يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أُصيب جنديان بالجيش الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار، نُفِّذت في منطقة البحر الميت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدد من "المتسللين" من الأردن، جنوب البحر الميت، وقتْل اثنين منهم، فيما سارع الجيش الأردني إلى التأكيد بأنه "لا صحة لما يتم تداوله باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية" للبلاد.

وأفادت تقارير بأن منفذي العملية، هما الشهيدان حسام أبو غزالة والشهيد عامر قواس، وقد ظهر كل منهما في فيديو، يعلنان فيه نيتهما تنفيذ العملية.

وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن المنفذين ينتميان إليها، وقال الناطق باسمها، معاذ الخوالدة، لوكالة "فرانس برس"، إن المنفذين "من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة".

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