425 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على مراكز النزوح في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٦ شهيد و ٩٦ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٥٠٢ شهيد و ١٠٥٤٥٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وسط قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارته المكثفة وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات ضمن حزام ناري في منطقة المطاحن ما أسفر عن استشهاد المواطن اكرم الاطرش واصابات ومفقودين.

وارتقت شهيدة ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو سمرة في منطقة أبو عريف جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو هويشل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد الناشط عمر الطرشاوي متأثرا بجراح اصيب بها خلال قصف منزل يوم امس.

واشتعلت النيران في خيام النازحين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدفها داخل مدرسة إيواء أبو هميسة التابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد الحكيم في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف، في قصف الاحتلال مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال

وحاصرت قوات الاحتلال بالنار مركز نزوح ابو تمام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة مع الاستمرار بالقصف المدفعي والجوي الذي ادى لاستشهاد ١٥ مواطن خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وامتد القصف ليشمل مشفى كمال عدوان الذي اصيب ثلاثة من العاملين فيه في مدخل الطواريء بعد إطلاق طائرة كود كابتر لقنابلها.

واستشهد ستة مواطنين في قصف مدرسة تووي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة في حين استشهد خمسة مواطنين في قصف مربع سكني بحي الصبرة جنوب المدينة.

كما استشهد المواطن فؤاد خميس شحادة أبو دية "أبو خميس"، متأثرا بجراحه ليلتحق بعدد من شهداء عائلته جراء قصف منزلهم قبل عدة أيام بحي الزيتون.

جنوب قطاع غزة

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين خمسة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص من مواقعهم في محور فيلادلفيا نحو خيام النازحين في حين واصلت الطائرات قصف المنازل في وسط وشرق المدينة.