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استشهاد فتى برصاص المستوطنين في سلوان بالقدس المحتلة..

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتى برصاص المستوطنين في سلوان بالقدس المحتلة..



القدس المحتلة/سما/

استشهد قبل منتصف الليل، الفتى المقدسي عمر حسام شويكي 15 عاماً، من بلدة سلوان.

وأصيب الفتى شويكي برصاص المستوطنين، في بلدة سلوان.

وقال شهود عيان أن مركبة لحراس المستوطنين توقفت في البلدة، واطلقت الرصاص باتجاه منطقة الجبل، ثم اقتحمت القوات المنطقة واغلقتها بالكامل، ليتبين بعدها وجود اصابة.

وقال الشهود أن القوات نقلت المصاب للعلاج.

واقتحمت قوات كبيرة من المخابرات والشرطة منزل الشهيد المقدسي، وابلغت عائلته بأنه أصيب بقدميه، وطالبتها بعدم التجمع أمام المنزل وهددت باقتحامه.

وبعد قرابة ساعة، استدعت المخابرات والد الشهيد، وأبلغته بخبر استشهاد نجله.

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