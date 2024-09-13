35 شهيدا إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، بارتفاع عدد الشهداء إلى 35 في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ صباح اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الخور قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت منزلا آخر قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال شمال محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ثلاجات زغلول شمال محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما استُشهد 10 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، وناديا يؤوي نازحين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت نادي الجزيرة الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

واستُشهدت امرأتان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استُشهد أربعة مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مواطنين في مدينة غزة، وجباليا البلد.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة ماجدة وسيلة قرب مفترق الغفري بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وكثف جيش الاحتلال استهداف مستشفيات القطاع لا سيما مستشفى كمال عدوان شمالا، ومستشفى العودة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال الطابق الخامس من المستشفى، وألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة في باحاته.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة شهداء ارتقوا من عائلة المصري، في قصف الاحتلال شارع بيت لاهيا العام شمال القطاع، أثناء ذهابهم لتفقد منازلهم.

كما استشهد وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مبنى سكنيا من 4 طوابق جنوب مدينة غزة، وسط مناشدات بضرورة انقاذ العالقين تحت الأنقاض.

فيما استشهد مواطن في قصف الاحتلال بلدة النصر شمال شرق رفح جنوبا.

وأصدر الاحتلال، الليلة الماضية، أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس، وهي: أبو العجين، أبو هولي، المطاحن، وشمال القرارة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,502، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين، أسفرتا عن استشهاد 36 مواطنا، وإصابة 96 آخرين.