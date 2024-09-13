شهداء وجرحى في استهداف مركبة شمالي طوباس.. واعتقالات بالضفة (شاهد)

طوباس/سما/

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة عقابا قضاء طوباس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية.



وذكرت مصادر طبية أن شهيدين وإصابة تم نقلهم إلى المستشفى التركي في طوباس، بعد استهداف مركبتهم شمالي المدينة، وتحديدا عن مدخل بلدة عقابا.



في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى، وأطلقت الرصاص بشكل كثيف، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان استهداف المركب، بحسب ما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.





واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب مكان قصف المركبة في بلدة عقابا قضاء طوباس.



بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها اشتبكت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المستشفى التركي بطوباس، وذلك في أعقاب اقتحام المستشفى واستهداف عدد من المقاومين في مركبتهم ببلدة عقابا.



وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا في طوباس شمال الضفة الغربية يشتبكون بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال الصهيوني، قرب المستشفى التركي، وفي منطقة سلحب شمال المدينة".



من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن سياسة الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المقاومين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اليوم قرب طوباس، لن توقف عمليات المقاومة النوعية، بل ستزيدها وسترتد وبالا في قلب الكيان.





ونعى شديد اليوم الثلاثاء شهداء طوباس وكافة شهداء الضفة وغزة، مشدداً على أنّ "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تندرج ضمن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية، تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، ما سيؤدي إلى مزيد من المقاومة والإصرار الفلسطيني على التمسك بالأرض والمقدسات".



اتساع رقعة المقاومة

وتابع قائلا: "لن تفلح سياسة الاحتلال في دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام، رغم التضحيات العظيمة التي يتم تقديمها من الدماء والأبناء"، مضيفا أن "الضفة الغربية ستبقى مخزونا مهما في تاريخ النضال الفلسطيني، وستتوسع رقعة المقاومة لتطال جنود الاحتلال والمستوطنين في جميع أماكن تواجدهم".



وأوضح أن تصاعد العمليات النوعية واستمرارها في الضفة الغربية رغم ملاحقات الاحتلال الحثيثة، دليل على أن جميع محاولات الاحتلال ستنكسر أمام صمود وصلابة المقاومين الفلسطينيين.



وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتركزت في بلدة الزاوية غربي سلفيت.



واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة الزاوية غربي سلفيت، وذلك بعد اقتحام البلدة وتنفيذ مداهمات لعدد من المنازل الفلسطينية.



وعُرف من بين المعتقلين: فراس عبد الكريم آدم موقدي، ورائد ربحي رباح شقير، ونظمي أحمد نظمي رداد، ومحمد باسم كامل موقدي، ووائل محمود بكر شقير، وعبادة خالد حمد الله رداد، وغسان ربحي مصطفى موقدي.. وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب بمحتوياتها.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الفتى أحمد رمزي حزين، والفتى آدم سعد شحادة.



وداهمت قوات الاحتلال مخيم عايدة في بيت لحم، وشنت حملة اعتقالات بالمخيم الواقع جنوب الضفة الغربية، فيما اعتقلت شابين خلال اقتحام مدينة رام الله، التي شهدت مداهمات في قرية المغير وأطراف مخيم الجلزون، إضافة إلى اقتحام مدينة البيرة.



مداهمات الاحتلال

وامتدت اقتحامات الاحتلال إلى مدينة نابلس، ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة من حاجز بيت فوريك العسكري، وداهم بلدة سبسطية شمال غربي المدينة.



واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل خلال اقتحام قرية عينابوس جنوبي نابلس، وسط مداهمات طالت منزل الأسير المحرر المحامي محمد علان، وذلك بعد وقت قصير من اعتقال الأسير المحرر أسعد محمد أبو غوش عند حاجز بيت فوريك.



وعلى وقع هذه الاعتداءات والمداهمات، نفذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة العسكري شرقي مدينة نابلس.



وفي جنين، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشاب سليم وليد علي من بلدة صانور، أثناء تواجده في مركبته داخل محطة محروقات في دير أبو ضعيف شرقي المدينة، إلى جانب مداهمات في قرية عرانة شمالي المدينة