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جمعية إغاثية تعلن توقف الخدمات الطبية شمال ووسط غزة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية إغاثية تعلن توقف الخدمات الطبية شمال ووسط غزة



غزة/سما/

قالت المتحدثة باسم جمعية إغاثة أطفال فلسطين نيفين قدادحة، إن الخدمات الطبية في شمال ووسط قطاع غزة متوقفة، والجمعيات الطبية تواجه صعوبة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للأطفال.


 وأشارت قدادحة إلى ارتفاع حالات بتر الأطراف بين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ملحوظ جدا، وسط عذر توفير المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية لهم.

ولفتت إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها النازحون في القطاع، مشددة على أن الخيام التي تؤويهم بالية وقديمة لا تقي من حر أو برد، ولا يتوفر للأطفال والكبار ملابس شتوية مناسبة للأحوال الجوية القاسية.

وأوضحت أن أكثر من 2 ونصف مليون نازح بحاجة للمساعدات الغذائية والطبية والرعاية، فيما لم تتمكن المؤسسات الإغاثية من إدخال أي شاحنة إغاثية للأهالي في القطاع الأسبوع الجاري.

وشددت على ضرورة تدخل المنظمات الكبيرة على مستوى العالم للسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية والتجارية لأهالي القطاع، في ظل عدم توفر المواد الأساسية للحياة في غزة.

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