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غداة تصعيد كبير.. 7 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف النار بلبنان

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداة تصعيد كبير.. 7 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف النار بلبنان



بيروت/سما/

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 7 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”، وذلك غداة تصعيد خروقاته على نحو كاد أن يتسبب في انهيار الاتفاق.
جاء ذلك وفق إحصائية استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 14:35 ت.غ.
ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات اليوم، بقضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب)، وقضاءي صور وجزين في محافظة الجنوب (جنوب).
وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية، غارات بالطيران الحربي والمسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وإطلاق قنابل مضيئة.
في قضاء مرجعيون، توغلت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا من منطقة مثلث تل نحاس باتجاه المثلث الفاصل بين بلدات ديرميماس وبرج الملوك وكفر كلا، وتوقفت على مسافة لا تقل عن 200 متر قرب حاجز للجيش اللبناني المتمركز في بلدة برج الملوك.
وفي سهل مرجعيون، سُجل سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الجيش الإسرائيلي.
فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على أطراف بلدة دير سريان.
وفي قضاء بنت جبيل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة عيتا الشعب.
وفي قضاء صور، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي رشقات من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة مجدل زون.
كما استهدفت مسيّرة معادية بلدة بيت ليف.
وفي قضاء جزين، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء على منطقة واقعة بين بلدتي سجد ومليخ.

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