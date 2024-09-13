الصحة تدين اقتحام جيش الاحتلال مستشفى شمال الضفة (فيديوهات)

طوباس/سما/

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، والاعتداء على الكوادر الطبية بداخله واعتقال عدد منهم.



وقالت الوزارة في بيان: “ندين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى طوباس الحكومي وحصاره وإطلاق النار والقنابل بداخله، والاعتداء على الكوادر والمرضى، واعتقال عدد منهم”.



وناشدت الوزارة “المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على المستشفى والكوادر والمرضى”.

ولفتت إلى أن “هذا الاعتداء يضاف لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية بحق المنظومة الصحية في كافة محافظات الوطن، ويعد انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الإنسانية الدولية”.



وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوة للاحتلال الإسرائيلي مستشفى طوباس الحكومي، واعتقلت 5 من الكوادر الطبية بينهم مدير المستشفى.

يأتي ذلك بعد استهداف طائرة مسيرة سيارة غربي طوباس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث، وفق بيان سابق للوزارة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 803 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.