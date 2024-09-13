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سيناتور أميركي: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أميركي: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة



واشنطن/سما/

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة".

وأضاف ساندرز، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن "وزير الجيش الأسبق موشيه يعلون كان محقا عندما قال إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" بغزة، وآمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين".

وشدد على أن "حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في القطاع".

وفي معرض وصفه لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قال إنه "لا يمكن محاربة الإرهاب بتجويع الفلسطينيين، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين"

وكان يعلون، قد أكد مرتين، إن الجنود يرتكبون "جرائم تطهير عرقي" في شمال قطاع غزة.

#سيناتور أمريكي #غزة

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