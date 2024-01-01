ميقاتي يعلن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

بيروت/سما/

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية.



وأشار ميقاتي في تصريحات أمام زوارة إلى أنه "خلال الاتصالات، شددنا على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب"، مبينا أن "إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".



وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبحث معه شؤون وزارته.

كما اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وبحث معه نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية واطلع منه ونتائج مشاركته في "المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" الذي عقد في القاهرة.

وعقد ميقاتي أيضا سلسلة لقاءات دبلوماسية، حيث استقبل سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وجرى عرض لكافة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء أشاد ميقاتي بالعلاقات الديبلوماسية التي تربط البلدين، مشددا على أن "لبنان يقدر لكندا وقوفها الدائم إلى جانبها واحتضانها الدائم للبنانيين المقيمين على أرضها".

واستقبل ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة وما تقوم به المنظمات لمساعدة لبنان.