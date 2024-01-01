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الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال 48 ساعة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال 48 ساعة



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء "تنفيذها بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية شمال وجنوب فلسطين خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان: "نفذنا عمليتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.. العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأكد البيان أن "العمليات جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وشددت الحركة في بيانها على الاستمرا والمضي "مع مجاهدي المقاومة العراقية في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

#الحوثيون

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