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طقس فلسطين : انخفاض على الحرارة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على الحرارة



رام الله / سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون الجو غدا الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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