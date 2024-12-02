الاعلام العبري : اسرائيل جاهزة لصفقة التبادل وليس لوقف الحرب

القدس المحتلة / سما/

قالت يديعوت أحرونوت عن مصدر مطلع بان إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار من أجل استعادة الرهائن وليس لإنهاء الحرب.

واضافت الصحيفة بان ترمب هو الوحيد الذي يمكنه أن يفرض على إسرائيل وقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل.

واضافت الصحيفة عن المصدر": سنرسل وفدا إذا رأينا أن هناك إمكانية لبدء المفاوضات لكن الوقت لا يزال مبكرا جدا وخلال النقاش الذي أجراه نتنياهو تم التوضيح أن الرهائن قد لا يتمكنون من تجاوز شتاء آخر".

واشار المصدر الى ان رسالة فريق التفاوض مفادها أن إسرائيل تحتاج لتقديم تنازلات مؤلمة والوقت حان لطي صفحة الحرب بغزة وان هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن قبل تنصيب ترمب"

واكد ان إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار من أجل استعادة الرهائن وليس لإنهاء الحرب.