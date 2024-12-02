الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف التابعة لـ”حزب الله” في لبنان ويعترض مُسيرة فوق البحر الأحمر

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مساء الإثنين عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، وذلك في اليوم السادس لوقف إطلاق النار الهش.

وجاء في بيان للجيش أنه “هاجم قبل قليل مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان”، وذلك إثر إعلان حزب الله استهداف موقع إسرائيلي، في هجوم هو الأول له منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر انطلقت من جهة الشرق، قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس”: “اعترضت سفينة صواريخ تابعة للبحرية (الإسرائيلية) منذ قليل بمنطقة البحر الأحمر طائرة مسيرة انطلقت من جهة الشرق (العراق)”.

وأضاف: “تم اعتراض المسيرة قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، ووفقا للسياسة (المتبعة لدى اعتراض أهداف جوية خارج أجواء إسرائيل) لم يتم تفعيل أي صفارات إنذار”.

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم تعلن الجماعات العراقية المدعومة إيرانيا مسؤوليتها، إلا أن جماعة تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق” تطلق بين الفينة والأخرى مسيرات باتجاه إسرائيل، “تضامنا مع قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.