ترامب يُمهل “حماس” 50 يوما للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أو حدوث “مشكلة خطيرة” في الشرق الأوسط..

القدس المحتلة/سما/

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة “فورا” قبل 20 يناير/ كانون الثاني 2025.

وقال ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة “تروث سوشيال”، إن “الجميع يتحدثون عن الأسرى، الذين يتم احتجازهم ضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط، إلا أن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد فعل!”.

وهدد ترامب قائلا: “إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط”.

واعتبارا من 20 يناير المقبل، يتوجه ترامب وحكومته الجديدة لإدارة البلاد، بعد فوزه الشهر الماضي، على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية.

واختتم ترامب بالقول: “سيتعرض المسؤولون عن هذه الفظائع لضربة أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة (..) أطلقوا سراح الأسرى الآن!”.