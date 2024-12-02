أول رد على خروق تل أبيب.. “حزب الله” يستهدف موقعاً عسكرياً شمال فلسطين المحتلة

أعلن “حزب الله”، الاثنين، استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل كـ”رد دفاعي أولي تحذيري” بعد خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الحزب في بيان إنه نفذ “ردا دفاعيا أوليا تحذيريا، مستهدفا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.

وأضاف الحزب أن الاستهداف يأتي “على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تتخذ أشكالاً متعددة، منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح”.

وأضاف أن “انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية مستمر وصولاً إلى العاصمة بيروت”، مشيرا إلى أن “المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، وقد أعذر من أنذر”.

في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أطلق حزب الله قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة هار دوف (مزارع شبعا المحتلة)، سقطتا في منطقة مفتوحة ودون وقوع إصابات”.

وقال الجيش في بيان “قبل قليل أطلق حزب الله اللبناني قذيفتين نحو منطقة هار دوف”، وهي التسمية الإسرائيلية لمنطقة مزارع شبعا المتنازع عليها ويعتبرها لبنان محتلة من قبل إسرائيل. وأكد الجيش أن القذيفتين سقطتا “في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن إصابات”.