ألمانيا: "إسرائيل" ليس لديها عذر لمنع إيصال المساعدات إلى غزة

برلين/سما/

قال نائب وزيرة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، إن "إسرائيل" ليس لديها أي عذر لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عشية مؤتمر حول الدعم الإنساني للقطاع تنظّمه القاهرة.

وقال ليندنر في بيان قبيل توجهه إلى القاهرة الأحد، إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يفي بتعهداته المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإتاحة الدعم الإنساني الكافي في كل الأوقات.

وأضاف ليندنر: "ليس هناك أي عذر. حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يتوقف عند حدود القانون الإنساني الدولي".

وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قد أدلت بتصريحات مماثلة في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، متهمة "إسرائيل" بالتهرب المستمر من التزاماتها.



يذكر أن الوزيرة الألمانية٬ دافعت عن الاحتلال في جلسة عُقدت في "الجمعية الاتحادية الألمانية" في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ قالت إن الدفاع عن النفس يعني تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط، زاعمة أن حركة حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس.

وأضافت أن "المناطق المدنية قد تفقد وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين، وذلك وفقاً لما أوضحته للأمم المتحدة".

الأونروا تعلق إدخال المساعدات الإنسانية

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أعلنت الأحد، عن تعليق إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، بسبب مخاوف أمنية.

وتسعى برلين، التي زادت مؤخراً شحنات الأسلحة إلى الاحتلال، إلى تحقيق توازن صعب بين دعمها التاريخي لـ"إسرائيل" ودعواتها لاحترام القانون الدولي في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.



والثلاثاء الماضي، رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية بإعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، معتبرة إياه "بصيص أمل للمنطقة بأسرها".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إنه على الرغم من هذه الدينامية التي تدفع باتجاه وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة، "لم نتوصل بعد إلى ذلك".