الحوثيون يستهدفون مدمرة و3 سفن إمداد أمريكية (شاهد)

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في بيان مساء الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للقوات الأمريكية.



وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة، استهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي".

وذكر سريع أن الحوثيين استهدفوا سفينة "Stena impeccable Maersk Saratoga Liberty Grace".





وأفاد بأن العملية نفذت بـ 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن.



وأكد المتحدث العسكري يحيى سريع أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.



وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية، بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد إسرائيل والأمريكيين.



وأوضح المتحدث في بيانه، أنهم لن يتوقفوا إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وحذرت جماعة "أنصار الله" الحوثي، الجمعة، من أي تصعيد عسكري قادم ضدها، مؤكدة أنها ستواجهه بتصعيد أقوى.



جاء ذلك في كلمة بثتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، لرئيس المجلس السياسي التابع للجماعة، مساء الجمعة، بالذكرى الثلاثين لعيد الجلاء، الذي يصادف الـ 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر، لجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد.



وكشف مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي للحوثيين عن "محاولات أمريكية وبريطانية للتصعيد هنا وهناك، خدمة وإسنادا للعدو الإسرائيلي"، على حدّ قوله.



وقال أيضا؛ إن هناك محاولات لإعادة إنتاج ما أسماهم "العملاء والمرتزقة" بعناوين وقوالب جديدة، في إشارة إلى التكتل الوطني الذي أعلنت عنه القوى والأحزاب المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، قبل أسابيع.



وأكد "فشل هذه المحاولات التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الهزيمة والهوان".

وقال رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين؛ إن أي محاولات للتصعيد ضد جماعته، فإنه سيواجه بتصعيد أكبر ورد أقوى، محذرا ما أسماه "العدو" مما قد يترتب عليه أي تصعيد.



كما جدد المشاط تأكيد جماعته "الاستمرار في مساندة غزة وفلسطين حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار".



والخميس، شدد زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبد الملك الحوثي، على استمرار "جبهة الإسناد في اليمن" في عملياتها ضد "إسرائيل".



وحول العمليات التي تشنها جماعة الحوثي ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد أكد عبد الملك الحوثي عزم "المحور وجبهات الإسناد في اليمن والعراق التكثيف من عملياته لإسناد قطاع غزة".