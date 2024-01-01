ترامب يتناول العشاء مع سارة نتنياهو في فلوريدا.. هذه تفاصيل اللقاء

واشنطن/سما/

كشفت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل لقائها مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا.



ووفقاً لتغريدة نشرتها مارغو مارتن، نائبة مدير الاتصالات لدى ترامب، تناول الأخير العشاء مع سارة نتنياهو في منتجعه الخاص.





وأوضحت سارة نتنياهو أنها ناقشت قضية الأسرى خلال اجتماعها مع ترامب، في ملعب الغولف الخاص به في ويست بالم بيتش.



ونشرت زوجة رئيس وزراء الاحتلال، على حسابها في "إنستغرام" منشورًا باللغتين الإنجليزية والعبرية، أوضحت فيه أن اجتماعها مع الرئيس الأميركي المنتخب كان "دافئًا ووديًا"، حيث ناقشا قضايا متعددة، من بينها الصداقة المتينة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وضرورة تعزيز الروابط الفريدة التي تجمع بين البلدين.



وأضافت نتنياهو أنها لفتت انتباه ترامب إلى "المعاناة الكبيرة التي عاشتها إسرائيل في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية قبل نحو 14 شهرًا على مستوطنات غلاف غزة المحتلة.



أكدت زوجة نتنياهو، على "الحاجة الملحة للعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإعادتهم بسرعة".

وأوضحت أنها ناقشت مع ترامب "الأهمية الاستراتيجية لانتصار إسرائيل في الحرب ضد محور الشر، لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في الشرق الأوسط والعالم".



كما أعربت عن تهانيها لترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



ويُذكر أن سارة نتنياهو سافرت إلى ميامي، حيث تخطط للبقاء لعدة أسابيع لزيارة ابنها يائير المقيم هناك.



سارة "سلاحي السري"

وفي وقت سابق٬ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ترامب، وصف زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "سلاحه السري"، وذلك عند الحديث عن طبيعة العلاقة بينه وبين بنيامين نتنياهو.



وقال ترامب خلال حفل عشاء أعدّه لاستقبال رئيس وزراء الاحتلال وزوجته سارة، إن علاقته بنتنياهو لم تكن "سيئة".



وأضاف ترامب: "لم يكن هناك رئيس أمريكي فعل أموراً كثيرة لإسرائيل كما فعلت أنا. لطالما كانت لدينا علاقة جيدة أنا ونتنياهو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعندي سلاح سري. هل تعرف ما هو؟ سارة.. إنها تجلس هنا بجانبي".



وتابع الرئيس الأمريكي السابق وهو يعانق سارة نتنياهو: "طالما أنها معي، هذا ما يهم".