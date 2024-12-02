الرياض/سما/

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدين بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة في القاهرة.

وتابع بن فرحان: لم تدخر المملكة جهدا أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني، حيث بلغ إجمالي ما قدّمته من مساعدات أكثر من 500 مليون ريال.

كما أضاف أن تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمية ينذر باندلاع حرب شاملة يصعب احتواؤها.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مقاطع فيديو أظهرت جنود الجيش الإسرائيلي وهم يحرقون إمدادات الطعام والشراب المقدمة لأهالي قطاع غزة في حي الشجاعية بابتسامة واسعة واستمتاع واضح.

وزير الخارجية السعودي: ندين تدمير إسرائيل لجهود العمل الإنساني في غزة

RT

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة في القاهرة.

وتابع بن فرحان: لم تدخر المملكة جهدا أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني، حيث بلغ إجمالي ما قدّمته من مساعدات أكثر من 500 مليون ريال.

كما أضاف أن تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمية ينذر باندلاع حرب شاملة يصعب احتواؤها.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مقاطع فيديو أظهرت جنود الجيش الإسرائيلي وهم يحرقون إمدادات الطعام والشراب المقدمة لأهالي قطاع غزة في حي الشجاعية بابتسامة واسعة واستمتاع واضح.