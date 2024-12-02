  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يستعرض إحراقه لشاحنة مساعدات إنسانية في الشجاعية بغزة (فيديو)

الإثنين 02 ديسمبر 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يستعرض إحراقه لشاحنة مساعدات إنسانية في الشجاعية بغزة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مقاطع فيديو أظهرت جنود الجيش الإسرائيلي وهم يحرقون إمدادات الطعام والشراب المقدمة لأهالي قطاع غزة في حي الشجاعية بابتسامة واسعة واستمتاع واضح.


وظهر في مقطع الفيديو جنديان إسرائيليان يستعرضان أمام الكاميرا إحراقهم لصناديق المساعدات الغذئية المقدمة لأهالي القطاع، في ظل تفاقم أزمة الجوع ونقص المواد الغذائية منذ شهور.

ووسط تفاقم المجاعة في قطاع غزة أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمس الأحد إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني: "نعلن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ‏الطريق من هذا المعبر لم يكن آمنا منذ شهور".

ومن جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

#الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتفاق وقف النار ..الأمن الإسرائيلي يحذ نتنياهو من مواصلة استهداف حماس

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى..

"فتح" و"حماس" تناقشان مقترحات مصرية بشأن إعادة تشغيل معبر رفح

ترامب يختار مسعد بولس ليكون مبعوثه ومستشاره للشرق الأوسط... ماذا نعرف عنه؟

هكذا يقوم الاحتلال بتقسيم المقسم داخل شمال غزة (شاهد)

شاهد: "القسام" توثق عملية "الانتصار لدماء السنوار" شرق مدينة رفح

سوليفان: نأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى

الأخبار الرئيسية

20241202040743

القاهرة: حماس وفتح تقتربان من التوافق بشأن إدارة غزة بعد الحرب

photo_2024-12-02_15-23-32

ترامب يتناول العشاء مع سارة نتنياهو في فلوريدا.. هذه تفاصيل اللقاء

674d8baa4c59b77f66789b70

مصر تكشف عما قدمته لغزة

20241202070655afpp-afp_36mq6bp.h-730x438

قادة في جيش الاحتلال: نضجت الظروف لصفقة مخطوفين مع “حماس”

674da5ea4c59b77f66789b9d

"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يوسع وجوده ويبني قواعد في وسط غزة (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية