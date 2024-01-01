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مصر تكشف عما قدمته لغزة

الإثنين 02 ديسمبر 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تكشف عما قدمته لغزة



القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

   

وأوضح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة أن مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة.

وأوضح وزير الخارجية المصري رفض بلاده للوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع جنوب قطاع غزة، اللذين احتلهما في مايو الماضي.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

#مصر #غزة

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