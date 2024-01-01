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تحذير إسرائيلي بمنع العودة إلى 62 قرية جنوب لبنان

الإثنين 02 ديسمبر 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير إسرائيلي بمنع العودة إلى 62 قرية جنوب لبنان



بيروت/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يحذر فيه سكان جنوب لبنان من العبور على الطريق الذي يوصل إلى عشر قرى لبنانية حتى إشعار آخر، ويمنعهم من العودة إلى 62 قرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين في البيان: "أذكركم انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأضاف: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر" مشيرا إلى أنه "كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".


وتابع البيان: "وكذلك يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة".

ومنذ وقف إطلاق النار في لبنان، تصاعدت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق على وجه الخصوص في جنوب لبنان، حيث جرى استهداف عدة قرى وبلدات في المنطقة ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وتواصل إسرائيل انتهاك الهدنة باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، في وقت فرضت فيه حظرا على التنقل في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا.

#لبنان #اسرائيل #الحرب مع لبنان

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