مسعد بولس: وقف إطلاق النار في لبنان كان إنجازا حققه بايدن بالتعاون مع ترامب

بيروت/سما/

أكد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس أن وقف إطلاق النار في لبنان إنجاز حققه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعاون مع ترامب.



وقال بولس في حديث لـ "LBCI": "ترامب عمل على ملف إحلال السلام في الشرق الأوسط ووفى بوعده بأن يبدأ العمل على ذلك فور انتخابه، ووقف إطلاق النار في لبنان كان إنجازا حققه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعاون مع ترامب".

وأكد أنه من واجبنا متابعة اتفاق وقف إطلاق النار ونتأمل أن ينفذ سريعا كما توصلنا إليه سريعا، وموضوع الرئاسة في لبنان شائك ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة بعد.



وأشار إلى أن موضوع الرئاسة في لبنان شائك ومهم ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان.

وأضاف بولس: "نشجع على الأسس الديمقراطية في لبنان وإعادة بناء البلد واحترام الدستور وإحياء المؤسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وأعلن ترامب أمس اختيار مسعد بولس مستشارا رفيعا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط. ووصفه بأنه "محام بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، وله خبرة واسعة على الساحة الدولية.

وكان مسعد بولس حجر الزاوية في جمع أصوات الناخبين العرب الأمريكيين لصالح دونالد ترامب في ولاية ميشيغان، والتي تضم أعدادا كبيرة من الجاليات العربية التي أصابها الإحباط من أداء الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط.