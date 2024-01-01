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واشنطن تنضم إلى تحذير فرنسا لإسرائيل من مغبة خرق وقف إطلاق النار في لبنان

الإثنين 02 ديسمبر 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تنضم إلى تحذير فرنسا لإسرائيل من مغبة خرق وقف إطلاق النار في لبنان



واشنطن/سما/

وجهت واشنطن تحذيرا رسميا لإسرائيل على خلفية خرقها لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، حسبما أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي.


ونقل الموقع عن مسؤولين مطلعين أن "هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها عودة الطائرات المسيرة بشكل مرئي ومسموع إلى سماء بيروت".

وذكر المسؤولون أنه "حتى يستمر وقف إطلاق النار نحتاج إلى ضبط النفس من كافة الأطراف".


يأتي التحذير الأمريكي بعد أن حذرت فرنسا هي الأخرى الأحد إسرائيل من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار 52 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

ورفضت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر الاتهامات الفرنسية، وقال ساعر في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إن إسرائيل لا تنتهك شروط وقف إطلاق النار بل إنها "تنفذها في مواجهة انتهاكات حزب الله التي تتطلب ردا فوريا في الوقت الحقيقي".

وحسب مكتب ساعر، فقد أشار الوزير الإسرائيلي إلى "أمثلة لوجود عناصر مسلحة لحزب الله جنوب نهر الليطاني أو قيامهم بنقل أسلحة"، مشددا على أن "مجرد وجودهم جنوب الليطاني هو الانتهاك الأكثر خطورة".

ودعا ساعر الحكومة اللبنانية إلى "السماح بشكل واضح للجيش اللبناني بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه بموجب الاتفاق".

وأفادت السلطات اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي هاجم منذ صباح اليوم الاثنين ثلاثة مواقع على الأقل في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخص في مرجعيون وإصابة جندي لبناني باستهداف جرافة عسكرية في الهرمل

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