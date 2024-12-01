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"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يوسع وجوده ويبني قواعد في وسط غزة (صور) - سما الإخبارية

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"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يوسع وجوده ويبني قواعد في وسط غزة (صور)

الإثنين 02 ديسمبر 2024 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يوسع وجوده ويبني قواعد في وسط غزة (صور)



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "نيويوك تايمز" اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي شرع ببناء قواعد في وسط قطاع غزة تزامنا مع هدمه مئات المباني الفلسطينية.

 

وبحسب تحليل أجرته الصحيفة لصور الأقمار الصناعية فقد عمل الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية على توسيع وجوده في وسط قطاع غزة، حيث هدم الجنود أكثر من 600 مبنى لإنشاء منطقة عازلة، وقاموا بتوسيع شبكة القواعد العسكرية المجهزة بأبراج الاتصالات والتحصينات الدفاعية.

nytimes.com

 وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن الجيش يستعد لممارسة سيطرة طويلة الأمد على القطاع.

ووفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية، توسعت سيطرة الجيش الإسرائيلي على طريق نتساريم إلى كتلة مساحتها 18 كيلومترا مربعا، تسيطر عليها القوات.

nytimes.com

 وبحسب خبراء عسكريين، فإن هذه التحركات يمكن أن تعمل على السيطرة على قطاع غزة حتى بعد الحرب وربما الاستقرار فيه، على غرار التصريحات التي أدلى بها وزراء الحكومة مؤخرا.

وأثار هذا التوسع التكهنات بشأن خطط إسرائيل لمستقبل غزة، فقد تعهد القادة الإسرائيليون بالحفاظ على السيطرة الأمنية في غزة حتى بعد انتهاء الحرب، دون توضيح ما يعنيه ذلك بشكل دقيق.

nytimes.com

 ويقول محللون عسكريون إسرائيليون إن زيادة البنية التحتية على طول ممر نتساريم قد تكون جزءا من هذا الهدف.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن "القوات الإسرائيلية وسعت خلال أشهر نفوذها على الأراضي الواقعة على جانبي ممر نتساريم الذي يبلغ عرضه وطوله حوالي 4.3 أميال، لتسهيل مهمة القوات الإسرائيلية في الاحتفاظ بالمنطقة".

nytimes.com

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ422، صعدت القوات الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة. 

وبينما وصل الأحد، عدد الشهداء إلى44.466  والمصابين إلى 105.358 منذ 7 أكتوبر، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن "شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي".

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