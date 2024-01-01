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"نيويورك تايمز" : الجيش يستعد لفرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة

الإثنين 02 ديسمبر 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز" : الجيش يستعد لفرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة



وكالات / سما/

قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز"، ان الجيش قام بتوسيع وجوده وسط قطاع غزة في الأشهر الأخيرة كما قام ببناء قواعد عسكرية وتدمير مئات المباني الفلسطينية.

كما نشرت الصحيفة صورًا عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أن الجيش استعد لفرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة، وبحسب تحليلات صور الأقمار الصناعية، فان الجيش الإسرائيلي توسع في"محور نتساريم" تدريجياً إلى مساحة 18 كيلومتراً مربعاً، والتي سيطرت عليها قوات الاحتلال.

وبحسب الصحيفة فإن هذه التحركات تدل على استعداد جيش الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة حتى بعد الحرب وربما استيطانه، على غرار ما قاله وزراء في الحكومة الاسرائيلية مؤخراً.

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