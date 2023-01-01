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الكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى..

الإثنين 02 ديسمبر 2024 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى..



القدس المحتلة / سما/

كشفت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين المقاومة الفلسطينية بغزة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع حركة “حماس” قوله: تم إحراز بعض التقدم في قضية مركزية محل خلاف مع المقاومة بغزة”. وفق قولها.
ووصل، أمس الأحد، وفد من حركة حماس برئاسة د. خليل الحية، إلى القاهرة، للتباحث مع المسؤولين المصرين وبحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، بشأن عقد صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي التفاصيل، ذكرت، صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “أن الاقتراح المدرج الآن على جدول الأعمال هو وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً مع بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة”.
جاءت هذه التطورات بعد أن اعتصمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأربعاء الماضي، أمام مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للمطالبة بصفقة تبادل.

وقالت مصادر عبرية: “أن عائلات الأسرى لدى المقاومة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو في مقر “الكنيست” للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل.
ومن ناحيتها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم”: “أهالي مختطفين في غزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو بالكنيست للمطالبة بإبرام صفقة تبادل سريعة”. وفق قولها.
جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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