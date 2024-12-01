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إيران ترسل قوات إلى سوريا بصورة عاجلة..

الإثنين 02 ديسمبر 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترسل قوات إلى سوريا بصورة عاجلة..



طهران / وكالات /

قال مصدران في الجيش السوري إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية قادمة من العراق وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل الفصائل المسلحة التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب وسيطرت على أحياء في مدينة حلب.

وذكر مصدر كبير في الجيش السوري لرويترز أن عشرات من مقاتلي قوات الحشد الشعبي العراقية المتحالفة مع إيران عبروا أيضا من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال.

وتابع "هاي تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التماس في الشمال".

وأضاف المصدر موضحا أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون.

من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تعزيزات لـ"الحشد الشعبي" وصلت إلى سوريا لدعم الجيش السوري في معارك حلب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي قوله إن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المسلحة، التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب.

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