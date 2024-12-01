  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعلام العبري: الجماعات المسلحة في سوريا لا تعتبر إسرائيل عدوًا لها وتخطط لفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت

الإثنين 02 ديسمبر 2024 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: الجماعات المسلحة في سوريا لا تعتبر إسرائيل عدوًا لها وتخطط لفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت



القدس المحتلة/سما/

 دلالة إضافية تكشف المصلحة الإسرائيلية من تفجير الأوضاع في سوريا ومن يقف خلف الجماعات المسلحة وتحركاته مؤخراً، قال المتخصص في شؤون الشرق الأوسط مردخاي كيدار إنه على اتصال مستمر مع من أسماهم “قادة الفصائل المعارضة السورية” وأن الانطباع الحاصل لديه هو أنهم لا يعتبرون إسرائيل عدواً.
وأضاف في حديثه لهيئة البث العام الإسرائيلية، أنّ هذه الجماعات تخطط لفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت عندما تنجح في معركتها الحالية.
وشدد على أنهم “يعتبرون إسرائيل الحل وليست المشكلة”، مؤكداً أنّ “المتمردين مستعدون لاتفاق سلامٍ مع إسرائيل، لكن فقط إذا سيطروا على سوريا ولبنان”، وفق “الميادين”.
وأضاف قائلاً: “أنا على اتصال مع المتمردين في سوريا ونقلت إلى المسؤولين في إسرائيل قائمة مفصّلة بالأعتدة التي طلبوا الحصول عليها من إسرائيل”.
وفي السياق أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتابع على مدار الساعة مجريات الأحداث في سوريا.

ومنذ الأربعاء، وبالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في لبنان، بدأت المجموعات المسلحة في سوريا والمنضوية تحت ما يسمى “هيئة تحرير الشام”، مدعومةً بآلاف المسلحين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من المسيّرات، شن هجوم واسع من محاور متعددة، في جبهات حلب وإدلب وحماة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اتفاق وقف النار ..الأمن الإسرائيلي يحذ نتنياهو من مواصلة استهداف حماس

ترامب يختار مسعد بولس ليكون مبعوثه ومستشاره للشرق الأوسط... ماذا نعرف عنه؟

شاهد: "القسام" توثق عملية "الانتصار لدماء السنوار" شرق مدينة رفح

إعلام عبري: مصر و"إسرائيل" تقتربان من فتح معبر رفح

وزير الخارجية الإسرائيلي "ساعر" : هناك مؤشرات بشأن صفقة غزة

سوليفان: نأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى

"لن أتراجع".. موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن حرب الإبادة في غزة

الأخبار الرئيسية

423 يوما للحرب على فلسطين..تصعيد كبير في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة

تفاصيل اتفاق وقف النار ..الأمن الإسرائيلي يحذ نتنياهو من مواصلة استهداف حماس

20241201065432

"فتح" و"حماس" تناقشان مقترحات مصرية بشأن إعادة تشغيل معبر رفح

photo_2024-12-01_16-45-47

هكذا يقوم الاحتلال بتقسيم المقسم داخل شمال غزة (شاهد)

photo_2024-12-01_16-41-48

شاهد: "القسام" توثق عملية "الانتصار لدماء السنوار" شرق مدينة رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية