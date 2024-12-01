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قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتحتجز العشرات شمال غرب سلفيت

الإثنين 02 ديسمبر 2024 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتحتجز العشرات شمال غرب سلفيت



رام الله/سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، العشرات من منازل المواطنين في بلدات كفل حارس وحارس وديراستيا شمال غرب سلفيت، واحتجزت عشرات المواطنين واجرت تحقيقا ميدانيا معهم.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدات الثلاثة، وداهمت عشرات المنازل، وفتشتها وعاثوا فيها خرابا، من تخريب وتحطيم للاثاث، واستجوبت عددا من ساكنيها، واجرت تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين بعد احتجازهم.

وأضاف سلمان أن جنود الاحتلال حولوا منزل جلال الاسعد من بلدة كفل حارس مكانا للتحقيق الميداني، حيث تم احتجاز عشرات الشبان من مختلف الاعمار من كفل حارس وحارس وديراستيا في المنزل لعدة ساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل اطلاق سراحهم.

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