423 يوما للحرب على فلسطين..تصعيد كبير في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٧ شهيدا و ١٠٨ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٤٢٩ شهيد و ١٠٥٢٥٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف عمارة الحاج سعيد لبد المكونة من خمسة طوابق انهارت على من فيها.

واكدت مصادر فلسطينية استشهاد عشرة مواطنين فيما لا يزال مصير باقي الأسرة مجهول.

وقصفت المدفعية بشكل متقطع مدينة بيت لاهيا وغرب جباليا تزامناً مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وارتقى خمسة مواطنين في قصف على تجمع للمواطنين بشارع الثورة بحي الرمال وسادس على منزل عائلة بحي النصر بمدينة غزة.

ووقعت عدة إصابات في قصف الاحتلال منزلاً محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء في مدينة غزة

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيد جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة.

وجدد الاحتلال القصف المدفعي لشمال مخيمي النصيرات والبريج.

جنوب قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين بقصف استهدف نقطة شحن هواتف في جورة اللوت جنوب خان يونس وخامس في استهداف دراجة نارية شرق المدينة.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين اربعة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع

واطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها غرب مدينة رفح.