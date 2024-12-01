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ألمانيا: ليس لدى إسرائيل أي عذر لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الإثنين 02 ديسمبر 2024 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: ليس لدى إسرائيل أي عذر لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة



برلين/وكالات/

رأى نائب وزيرة الخارجية الألمانية الأحد أن إسرائيل "ليس لديها أي عذر" لمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عشية مؤتمر حول الدعم الإنساني للقطاع تنظّمه القاهرة.

وقال توبياس ليندنر نائب وزيرة الخارجية الألمانية في بيان قبيل توجّهه إلى القاهرة إن على إسرائيل "أن تفي في نهاية المطاف بتعهّداتها في ما يتّصل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإتاحة الدعم الإنساني الكافي في كل الأوقات".

وأضاف "ليس هناك أي عذر. حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يتوقف عند حدود القانون الإنساني الدولي".

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