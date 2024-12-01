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تفاصيل اتفاق وقف النار ..الأمن الإسرائيلي يحذ نتنياهو من مواصلة استهداف حماس

الإثنين 02 ديسمبر 2024 04:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتفاق وقف النار ..الأمن الإسرائيلي يحذ نتنياهو من مواصلة استهداف حماس



وكالات - سما-

كشف التلفزيون الاسرائيلي أن مسؤولين كبار مقربون من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نقلوا رسالة إلى عائلة الجندي المختطف إيدان ألكسندر بعد نشر حماس فيديو له أمس، مفادها أن ترامب مهتم بالتوصل إلى صفقة قبل الدخول إلى الولايات المتحدة.

كذلك المح رئيس الوزراء في محادثة مع عائلة الجندي الأسير في غزة "بأن الظروف أصبحت مهيأة بعد انتهاء الحرب في الشمال لعودة المختطفين"، بل قال أيضًا: "الأمور الآن على ما يرام".

لكن لا يوجد تقدم حقيقي حتى الآن، ولا يوجد أي اتفاق على الطاولة، بل يحاول المصريون كسر "الجمود" الموجود في المفاوضات، حيث يمثل اللغم نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا - وهما المطلبان اللذان وضعتهما حماس للقيام كشرط لإبرام صفقة التبادل.

من جهة أخرى حذرت الدوائر العسكرية اعضاء الحكومة الإسرائيلية من استمرار هجوم الجيش في غزة ضد حماس لأن من شأن ذلك أن يصعب حلب الأسرى الإسرائيليين .

هناك افتراض بأنه إذا وافقت حماس على أن تكون مرنة في هذه القضية، فسوف يتوجب على إسرائيل إطلاق سراح الاسرى الثقيلين عند الضربة الأولى.

في غضون ذلك، تقدر مصادر سياسية أن القضية الأصعب على شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي هي إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين. لقد نقل بن جفير رسالة لنتنياهو مفادها أن إطلاق سراح "القتلة " هو خط أحمر بالنسبة له.

وقال بن جفير "نحن بحاجة إلى رؤية التفاصيل، ومن سيتم إطلاق سراحه، وأين.

لكن وبحسب القناة 12 الإسرائيلية من المحتمل أن يؤدي دخول ترامب إلى البيت الأبيض إلى إنتاج صيغ أكثر إبداعا، ربما تقلل من تهديدات سموتريش وبن جفير لتفكيك الحكومة.

والاقتراح الجديد الذي يجري تداوله يتضمن الآتي ..


-سيتم وقف القتال في قطاع غزة لمدة 60 يومًا على الأقل.

-خلال هذين الشهرين لن تنسحب إسرائيل من القطاع.

-سيبدأ إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين بعد سبعة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

- كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، سيتم فتح معبر رفح.

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