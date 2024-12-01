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نتنياهو: نتابع ما يحدث في سوريا ومصممون على حماية مصالحنا و"نصرنا" على حزب الله

الأحد 01 ديسمبر 2024 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نتابع ما يحدث في سوريا ومصممون على حماية مصالحنا و"نصرنا" على حزب الله



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب "تتابع ما يحدث في سوريا" وهي مصممة على حماية ما وصفها بـ"المصالح الحيوية، وإنجازات الحرب".


جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو اليوم الأحد، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في قاعدة "تل هشومير" العسكرية، حيث التقى بعناصر في سلاح المدرعات بالجيش.

وقال نتنياهو: "نحن هنا مع مجندين جدد في سلاح المدرعات، وهناك زيادة كبيرة في التعبئة، وهناك روح عظيمة، وهذه الروح ملك لجيل النصر، ونحن ننتصر"، على حد قوله.

وأضاف: "في الوقت ذاته، نحن نتابع بشكل مستمر ما يحدث في سوريا، ونحن مصممون على حماية المصالح الحيوية لإسرائيل، والحفاظ على إنجازات الحرب".

وتابع نتنياهو: "بهذا المعنى، فإننا نقوم أيضا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (مع لبنان) بحزم شديد، وأي انتهاك يقابل على الفور برد قوي من الجيش الإسرائيلي".

وقال: "هكذا كان الأمر، وهكذا سيكون، وسوف نستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وشارك في الزيارة التي أجراها نتنياهو، رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، والسكرتير العسكري لنتنياهو وآخرون.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

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