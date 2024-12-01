سوليفان: نأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إن البيت الأبيض يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى



وأكد ساليفان لوسائل إعلام أمريكية أن "البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى في غزة لكنه لم يصل إلى ذلك بعد".

وأشار إلى أن الأمريكيين يبذلون "جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يبذل حتى اليوم. ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى".

وأفاد ساليفان بأن الرئيس جو بايدن أطلق تحركا جديدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عقب الهدنة في لبنان، والتي بدأ سريانها الأربعاء.

واعتبر "أن هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث أمن إسرائيل مضمون ومصالح الولايات المتحدة مؤمّنة".

وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة قبل الإعلان عن الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة وفرنسا مع حزب الله واتفقا على المحاولة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بحسب ساليفان.

وأكدت حماس أن الحركة الفلسطينية ملتزمة بـ"التعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حركة حماس في بيان: "نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنيون بوقف العدوان على شعبنا"، ولكن ضمن محددات "هي وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة".