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4 شهداء برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

الأحد 01 ديسمبر 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين



جنين/سما/

 استشهد مساء اليوم الأحد، 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وأفادت وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 4 مواطنين جراء عدوان الاحتلال على قرية صير.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم غرفة زراعية في قرية صير، في الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمع في المنطقة المستهدفة، قبل الإعلان عن ارتقاء 4 شبان لم تعرف هويتهم بعد.

... يتبع

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