هرتسوغ يدعو لإنجاز اتفاق تبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

جدد رئيس الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، دعوته الحكومة الإسرائيلية والوسطاء والعالم، للعمل على إنجاز اتفاق وصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد هرتسوغ، الأحد، أن "هناك مفاوضات خلف الكواليس، وهذا أمر ممكن"، بينما قال وزير الخارجية، جدعون ساعر، إن "هناك مؤشرات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس"، بحسب ما نقل موقع "واينت" الإسرائيلي.

والتقى هرتسوغ والدة عيدان ألكسندر، الذي تم نشر مقطع فيديو له من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفيه وجه رسالة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال: "أكرر النداء، الآن بعد لبنان، حان الوقت للتوصل إلى اتفاق، وإعادة المختطفين إلى الوطن، هناك مفاوضات مع عدو مرير وقاس، هدفه من نشر الفيديو تثبيط عزيمتنا جميعا، على العكس من ذلك، أعتقد أن هذا الفيديو أعطانا الكثير من القوة".



وأوضح: "ندائي إلى العالم أجمع وإلى قادة إسرائيل وإلى جميع الوسطاء - الآن هو الوقت المناسب، نريد عيدان في وطننا، ونريد أن يعود الجميع إلى المنزل في أسرع وقت ممكن، نحن نصرخ بذلك كل يوم، والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك، وعندما رأيت هذا الفيديو بكيت، ولكن هناك مفاوضات في الكواليس، ومن الممكن الآن إحداث تغيير خاص يؤدي إلى صفقة اختطاف".

ورئيس "إسرائيل" هو منصب صوري، وإلى حد كبير غير سياسي وفخري، ومجرد عمليا من السلطات التنفيذية، حيث إن القوة التنفيذية الحقيقية تقع في يد رئيس الوزراء، كسائر الأنظمة البرلمانية، ويتم اختيار الرؤساء من قبل الكنيست لدورة مدتها 7 سنوات، ولا يجوز تجديدها.

وتحدد القوانين الأساسية لـ"إسرائيل" سلطات الرئيس، وإجمالا فإنها محدودة وليست له سلطات تنفيذية، وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء، ولا الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مغادرة "إسرائيل" دون موافقة الحكومة، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية ساعر عن "تفاؤل حذر" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق محتمل، قائلاً: "قد نرى درجة أكبر من المرونة، وسنعرف المزيد، خلال الأيام المقبلة، وهناك رغبة في التوصل إلى اتفاق من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، وآمل أن تتمكن من المضي قدما".

وأوضح أن "القول الأساسي هو أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة، لكننا ملزمون بمحاولة إحراز تقدم في قضية المختطفين".



والسبت، جدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دعوتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لعقد صفقة تبادل، قائلين: "كيف يمنع نتنياهو التوصل إلى اتفاق في الجنوب؟".

وقال أهالي الأسرى في مؤتمر لهم السبت: "هذا هو اليوم الـ 421 الذي لا يزال فيه أحباؤنا في الأسر، لا يمكنك حبس دموعك من فيديو عيدان، كيف يمنع نتنياهو التوصل إلى اتفاق في الجنوب؟"، بحسب ما نقلت "القناة 12".