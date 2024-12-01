"عار عليك".. تصريحات موشيه يعلون سابق تستفز بن غفير

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون عقب تصريحات الأخير التي قال فيها إن قوات الجيش تنفذ "حرب إبادة" في شمال قطاع غزة.



وأفاد بن غفير في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم السبت، بأن تصريحات يعلون عن التطهير العرقي في غزة كاذبة وخيالية وخطيرة وتشوه صورة إسرائيل أمام العالم.

وأضاف وزير الأمن القومي أن يعلون الذي شغل منصب رئيس الأركان ووزير الدفاع يعلم أن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية ويحمي إسرائيل.

وذكر في تدوينته إنه من العار على إسرائيل رؤية وسائل الإعلام العربية تحتفل الليلة بكلمات يعلون، ومن العار لتل أبيب أن يكون شخص مثله وزيرا للدفاع ورئيسا للأركان.

واختتم بن غفير التدوينة موجها الكلام لموشيه يعلون قائلا: "عار عليك!".



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الاسبق موشيه يعلون إن قوات الجيش تنفذ "حرب إبادة" في شمال قطاع غزة.

وأضاف موشيه يعلون خلال مقابلة مع لوسي هريش على قناة "ديموقراط تي في" العبرية (Democrat TV)، أنه "لم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون".

وصرح بأن "الطريق الذي يتم جرنا إليه حاليا هي الغزو والاحتلال والضم والتطهير العرقي في قطاع غزة.. والنظر إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة وسمه ما تريد، واستيطان ومستوطنة يهودية".

وأعربت لوسي هريش عن دهشتها وقالت للوزير السابق: "لقد قلت بضع كلمات لم أعتقد أنني سأسمعها منك أبدا.. التطهير العرقي في قطاع غزة هل هذا ما تعتقده أننا في طريقنا إليه هناك؟"، وردا على تساؤلها أفاد يعلون: "لماذا في الطريق؟ ماذا يحدث هناك؟ لا يوجد منزل في بيت لاهيا ولا منزل في بيت حانون، وهم يعملون حاليا في جباليا ويقومون بشكل أساسي بتنظيف المنطقة من الغرب".