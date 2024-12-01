  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كولونيل إسرائيلي يؤكد استحالة تدمير حزب الله ويحذر من خطر يواجه الجيش

الأحد 01 ديسمبر 2024 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كولونيل إسرائيلي يؤكد استحالة تدمير حزب الله ويحذر من خطر يواجه الجيش



القدس المحتلة/سما/

صرح الكولونيل الإسرائيلي غاي حزوت، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أنهك مقاتليه النظاميين والاحتياطيين طوال عام كامل من الحرب، مؤكدا أن إطالة أمد الحرب يعرض وجود الجيش للخطر.


وقال حزوت: "كانت لدى حماس استخبارات نوعية وحميمة عن القوات الإسرائيلية في غلاف غزة، وقد استغلت عدم إجراء تغييرات طوال سنوات في انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وفي الإجراءات والثقافة الأمنية والاستخباراتية الضعيفة، فلم تكن في حاجة إلى جواسيس، لأن الجنود الإسرائيليين أنفسهم قدموا هذه المعلومات النوعية والحميمة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قامت حماس باستغلالها في التخطيط للهجوم".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي أنهك مقاتليه النظاميين والاحتياطيين طوال عام كامل من الحرب، وإطالة أمد الحرب يعرض وجود الجيش النظامي والاحتياط للخطر، فمخازن الذخيرة وقطع الغيار للجيش هي معطيات سرية، لكن من الواضح للجميع أنها ليست بئرا بلا قاع".

وأضاف: "على الرغم من مرور عام، فإن تحليل فشل 7 أكتوبر لم يرسخ تحقيقا عسكريا شاملا. ومن أجل تحصين الحدود الشمالية للدولة في نهاية المعركة في الشمال، وتجديد ثقة المواطنين في القدرة على الدفاع عنهم، فإن المطلوب من الجيش أن يجري تحقيقا في أسرع وقت ممكن في هذه الأحداث، وأن يعرض على الجمهور الاستنتاجات الأساسية والدروس، فضلا عن عقيدة دفاعية جديدة ومختلفة".

وتابع حزوت أن "انهيار الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وإخلاء مستوطنات الشمال ودمارها أثار أزمة ثقة حادة بين المواطنين الإسرائيليين والجيش النظامي ومؤسسات الدولة، فعودة سكان الشمال إلى منازلهم ليست مرتبطة فقط بوقف الحرب، بل أيضا قبل كل شيء استعادة الثقة".

وأكد أنه "من أجل ترميم الثقة، يجب تحقيق أمرين أساسيين: سياسة رد مباشرة وموثوقة على أي خرق للاتفاق ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته، واستعداد دفاعي قوي. لكن ثمة شك في أن تحقيق هذين الأمرين بالكامل سيعيد سكان الشمال إلى منازلهم".

وشدد على أن "الإنجاز في اتفاق لبنان سيكون محدودا، والمطالبة بمنع سكان القرى الشيعية المدمرة من العودة إلى منازلهم، والمطالبة بتواجد الجنود الإسرائيليين في منطقة أمنية وراء الحدود أو تدمير قدرات حزب الله بصورة نهائية هي أمر غير واقعي".

الأكثر قراءة اليوم

استهداف مقر قيادي مركزي لـ”جبهة النصرة” في إدلب يعتقد أن “زعيمها” الجولاني كان بداخله

صحيفة أمريكية: محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح وتحرك لهدنة تستمر لـ60 يومًا..

"قسد": تقدم المسلحين السريع في سوريا "غير منطقي" ويؤشر لـ"صفقة سياسية

وزير الخارجية الإسرائيلي "ساعر" : هناك مؤشرات بشأن صفقة غزة

القناة 12 العبرية : تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا

إعلامي مصري عن أحداث سوريا: انقلبت على قفايا من التصريح الأمريكي

"لن أتراجع".. موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن حرب الإبادة في غزة

الأخبار الرئيسية

674c7e8842360435851d26fb

سوليفان: نأمل بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى

photo_2024-12-01_16-45-47

هكذا يقوم الاحتلال بتقسيم المقسم داخل شمال غزة (شاهد)

photo_2024-12-01_16-41-48

شاهد: "القسام" توثق عملية "الانتصار لدماء السنوار" شرق مدينة رفح

674c461242360435851d26ba

إعلام عبري: مصر و"إسرائيل" تقتربان من فتح معبر رفح

خخخ

بدء اجتماع حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية