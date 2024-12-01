إعلام عبري يحذر من تفوق الجيش المصري على نظيره الإسرائيلي عالميا

القدس المحتلة/سما/

حذر تقرير إسرائيلي من تفوق الجيش المصري عسكريا على نظيره الإسرائيلي عالميا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أقوى جيش في الوطن العربي.

وقال موقع Nziv الإخباري الإسرائيلي، إن الجيش المصري احتل المركز 15 من بين 145 دولة على مستوى العالم، بحسب تصنيف القوة العسكرية لعام 2024 الذي أعده موقع World Firepower، وأنه بذلك التصنيف أصبح متفوقا على نظيره الإسرائيلي الذى احتل المركز 17 عالمياَ.

وتحتل السعودية المركز الثاني من حيث القوة العسكرية عربيا، و23 عالميا، تليها الجزائر في المركز 26.

وصنفت الصومال كأضعف قوة عسكرية عربية وفي المرتبة 142 عالميا، كما أن هناك ثلاث دول أعضاء في الجامعة العربية لم يدرجوا في القائمة وهي جزر القمر وجيبوتي وفلسطين.

وأشار الموقع العبري إلى أن الولايات المتحدة صنفت كأقوى جيش في العالم، تليها روسيا ثم الصين.

وبحسب المؤشر فإن التصنيف "يعتمد على قدرة كل دولة على شن حرب محتملة برا وبحرا وجوا بالوسائل التقليدية".

"تتضمن النتائج قيم الأفراد والمعدات والموارد الطبيعية والمالية والجغرافيا ممثلة بأكثر من 60 عاملا مختلفا".

وفي السياق نفسه، حذر تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية، من تعاظم القوة العسكرية لمصر، مشيرا إلى أن الجيش المصري استلم مؤخرا سفينة ألمانية حديثة أخرى، لتنضم إلى ما يعد بالفعل أكبر أسطول في الشرق الأوسط.

وأوضحت القناة العبرية أنه على الرغم من أن التهديدات المباشرة لمصر تأتي في الواقع من ليبيا وإثيوبيا، إلا أنه يجب على إسرائيل أن تراقب بحذر تسليح القوة من مصر، حيث أن الجيش المصري يمكن أن يوجه بسهولة أسلحته نحونا في أي وقت.

وجاء ترتيب الدول العربية على النحو التالي:

مصر : المركز 15 عالميا

السعودية: المركز 23 عالمياً

الجزائر: المركز 26 عالميا

العراق: الـ45 عالمياً

الإمارات العربية المتحدة: المركز 51 عالمياً

سوريا: الـ60 عالمياً

المغرب: المركز 61 عالميا

قطر: المركز 63 عالمياً

تونس: المركز 74 عالميا

السودان : 76 عالميا

الكويت: المركز 77 عالمياً.

ليبيا: المركز 79 عالميا

الأردن: الـ80 عالمياً

اليمن: المركز 81 عالمياً

البحرين: المركز 86 عالمياً

لبنان: 118 عالمياً

موريتانيا : 131 عالميا.

الصومال: 142 في العالم.