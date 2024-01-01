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بدء اجتماع حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة

الأحد 01 ديسمبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء اجتماع حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة



القاهرة/سما/

كشف مصدر مصري مطلع لـ"العربي الجديد"، عن بدء اجتماع في القاهرة، بين وفد حركة حماس ومسؤولين مصريين، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الأول بين وفد حماس برئاسة خليل الحية، والمخابرات المصرية بدأ ظهر اليوم الأحد. وأضاف أن الوفد وصل القاهرة بالأمس فيما بدأت اللقاءات اليوم لمناقشة آخر المقترحات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحركة، جهاد طه، قد قال أمس لـ"العربي الجديد" إن زيارة وفد حماس تأتي في سياق الجهود والمساعي التي يقوم بها الوسطاء لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار جهاد طه إلى أنّ "حركة حماس منفتحة على المقترحات التي من شأنها وقف إطلاق النار والانسحاب، ومعالجة كافة القضايا التي خلّفها العدوان المستمر، ووقف مسلسل المجازر وحرب الإبادة". وأضاف أنّ "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي يتم التفاهم عليه مع كافة مكونات شعبنا الوطنية، وهذا بحاجة إلى تضافر الجهود بما يخدم قضايا شعبنا وحقوقه المشروعة".

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار المساعي الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع في غزة، مع تزايد الضغوط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وتشارك عدة جهات دولية وإقليمية في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، بهدف استعادة الهدوء وفتح الباب أمام التفاهمات السياسية.

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